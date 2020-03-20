السادسة عالميا في الإصابات.. ما أخطاء أمريكا التى تسببت فى انتشار كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، ما جعلها تحتل المركز السادس بين الدول الموبؤة، ما أثار التساؤلات حول الخطأ الذي وقعت فيه الولايات لتسجيل أعلى نسبة وفيات في العالم جراء فيروس "كورونا" المستجد، وذلك من خلال مقارنة عدد الضحايا مع حالات الإصابة المؤكدة المبلغ عنها.





وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حالة الطوارئ في كامل الولايات المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أكد مع تفشي فيروس كورونا أن الأمر مستتب والوضع تحت السيطرة في أمريكا، لكن تحول الأمر إلى زيادة في الأعداد، ما جعله يفرض حالة الطوارئ والتي تسمح للإدارة الفدرالية بتخصيص 50 مليار دولار في شكل مساعدات تمنح للولايات والمؤسسات الصحية المحلية لمكافحة الفيروس.





وتخفف هذه الخطوة من أعباء التأمين الصحي وتعقيداته، وتحفز بناء مستشفيات جديدة، وتدعم البحوث الصيدلانية لإيجاد علاج للمرض، كما أعلنت أمريكا تعليق حركة السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة.





وكشف تحليل نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي"، أنه بعد أسبوعين من تسجيل الولايات المتحدة الإصابة الأولى وأصبح مسار أمريكا يتجه نحو إيطاليا، مع الظروف القاسية.





ودق المسؤولون الأمريكيون ناقوس الخطر، وحثوا المواطنين على الاهتمام بما يطلبه المسؤولون الفيدراليون والمحليون منهم من أجل الحد من انتشار الفيروس وتخفيف تأثير الفيروس على سكان الولايات المتحدة.





وقال فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، في تصريحات صحفية "عندما تكون في منحنى مرتفع كل لحظة تكون خطيرة"، مضيفا "هذه لحظة حاسمة بشكل خاص بالنسبة لنا لمحاولة توفير جميع الموارد وتنسيق الحكومة والشعب الأمريكي للحد من تفشيه.





فيما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر"، أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أعلن في فبراير الماضي، أن هناك مشكلة في اختبارات كشف الفيروس، موضحا ضرورة إعادة معاييره واختبار المرضى من جديد، ومن هنا بدأت أرقام المصابين بالارتفاع بشكل كبير.





وأكد "بيزنس إنسايدر" أن عدد الأشخاص الذين تم فحصهم في أمريكا يبلغ 18 لكل مليون شخص، وهو أقل بكثير من كوريا الجنوبية الذي يصل فيها إلى 3692 لكل مليون.





بالإضافة إلى ذلك، انتقد الكثيرون، طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أزمة كورونا، حيث قلل من خطر تفشي كورونا، في عدد من تغريداته، وكان آخرها تغريدته قال فيها "العالم الآن في حال حرب مع عدو خفي. سوف ننتصر"، حيث ردت عليه إحدى الرواد قائلة: "كنت تعرف عن العدو منذ شهور ولم تفعل شيئا".





كما أكد في تغريدة أخرى "بفضل كل ما فعلناه، فإن الخطر على الشعب الأمريكي يبقى متدنيًا جدًا"، رافضا مساعدة الخبراء، لكن الوضع خرج عن السيطرة ليتفشى كورونا في الولايات الأمريكية، وبعد ذلك أعلن ترامب الطوارئ.





لكن البيت الأبيض اتهم الإعلام الأمريكي بإثارة الذعر حول فيروس كورونا، لمحاولة الإطاحة بالرئيس دونالد ترامب.



