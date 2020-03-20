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حوادث

غرق طفل في ماسورة مياه بنجع حمادي

الجمعة 20/مارس/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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يوسف رجب


لقي طفل مصرعه غرقًا في ماسورة مياه بنجع حمادي، سقط فيها بطريق الخطأ.

تلقي اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بمصرع الطفل محمد محمود محمد غرقًا داخل ماسورة مياه قطرها ٨ بوصه بقرية العركى.

تبين من التحريات الأولية، أن الطفل  كان يلهو  بجوار حفرة مياه في إحدى الزراعات، فسقط في المياه و تسبب اندفاع المياه في سقوطه بماسورة المياه.

تم انتشال جثة الطفل من ماسورة المياه و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

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