فرحات: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة حاسمة لحماية المواطن والأسواق

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على بناء الإنسان المصري الواعي والقادر على حماية الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة يبدأ من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والوعي والانتماء الوطني.

وأشار فرحات إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع إلى القضاء العسكري، في حال ثبوت استغلالهم للظروف الإقليمية والتوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي محاولات للإضرار بالمواطن أو العبث باستقرار الأسواق.

وأوضح فرحات أن هذه التوجيهات تعكس إدراكا واضحا من القيادة السياسية لخطورة استغلال الأزمات الدولية في التأثير على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مشيرا إلى أن بعض التجار قد يحاولون توظيف الأحداث الإقليمية أو التوترات السياسية كمبرر لرفع الأسعار أو احتكار السلع، وهو ما يضر مباشرة بالمواطن ويخلق حالة من القلق داخل الأسواق.

ولفت فرحات إلى أن حديث الرئيس عن الدروس المستفادة من التحديات التي مرت بها مصر منذ عام 2011 يبرز أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، حتى تكون قادرة على إدراك طبيعة المخاطر التي قد تواجه الدولة، والتعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وصون مقدراتها.

وأكد فرحات أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن وعي المواطنين والتزامهم يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات بث القلق في الشارع، مؤكدًا أن مصر تمتلك من المؤسسات القوية والقيادة الواعية ما يمكنها من تجاوز مختلف التحديات بثبات واستقرار.