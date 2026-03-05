قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تغلق سفارتها في الكويت
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء باردة صباحا وليلا
ضربة في قلب بيروت.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قائد مدفعية حزب الله
شبكة قرصنة دولية تنهار.. تدمير LeakBase المنصة الأكثر تداولا للبيانات المسروقة
الانتقال للمرحلة الثانية.. رئيس أركان جيش الاحتلال يزعم إسقاط 6000 قنبلة فوق إيران
لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي
ترامب يقيل كريستي نويم من منصب وزيرة الأمن الداخلي
عبر بوابة مصر الرقمية.. كيفية الاستعلام عن منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية
الرئيس السيسي يوجه بدراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
الغضب الملحمي.. مقـ.تل قائد إيراني حاول اغتيال ترامب
عمايل إيديه وحياة عينيه.. السفارة الألمانية تشارك في إفطار المطرية بمحشي ورق العنب
للمرة الأولى.. وزارة الثقافة تشارك أهالي المطرية فرحتهم بالإفطار السنوي بعروض فنية متنوعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

فرحات: إحالة المتلاعبين بالأسعار للقضاء العسكري رسالة حاسمة لحماية المواطن والأسواق

اللواء الدكتور رضا فرحات
اللواء الدكتور رضا فرحات
حسن رضوان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة تقوم على بناء الإنسان المصري الواعي والقادر على حماية الدولة ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تدرك أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الدولة يبدأ من إعداد أجيال تمتلك المعرفة والوعي والانتماء الوطني.

وأشار فرحات إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة المتلاعبين بالأسعار أو المحتكرين للسلع إلى القضاء العسكري، في حال ثبوت استغلالهم للظروف الإقليمية والتوترات المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل لتحقيق مكاسب غير مشروعة، تمثل رسالة حاسمة بأن الدولة لن تسمح بأي محاولات للإضرار بالمواطن أو العبث باستقرار الأسواق.

وأوضح فرحات أن هذه التوجيهات تعكس إدراكا واضحا من القيادة السياسية لخطورة استغلال الأزمات الدولية في التأثير على الأوضاع الاقتصادية الداخلية، مشيرا إلى أن بعض التجار قد يحاولون توظيف الأحداث الإقليمية أو التوترات السياسية كمبرر لرفع الأسعار أو احتكار السلع، وهو ما يضر مباشرة بالمواطن ويخلق حالة من القلق داخل الأسواق.

ولفت فرحات إلى أن حديث الرئيس عن الدروس المستفادة من التحديات التي مرت بها مصر منذ عام 2011 يبرز أهمية ترسيخ الوعي الوطني لدى الأجيال الجديدة، حتى تكون قادرة على إدراك طبيعة المخاطر التي قد تواجه الدولة، والتعامل معها بوعي ومسؤولية، بما يضمن الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وصون مقدراتها.

وأكد فرحات  أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين الدولة والمجتمع، مشيرا إلى أن وعي المواطنين والتزامهم يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات ومحاولات بث القلق في الشارع، مؤكدًا أن مصر تمتلك من المؤسسات القوية والقيادة الواعية ما يمكنها من تجاوز مختلف التحديات بثبات واستقرار.

رئيس حزب المؤتمر الرئيس السيسي وحماية استقرار الدولة توجيهات السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء الدكتور رضا فرحات حزب المؤتمر العلوم السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلى عبد اللطيف

رمضان 17 يوم فقط.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل

سعر الذهب

نزل 1000 جنيه خلال 7 ساعات| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتهم

المتهم لم يتتبع المجني عليها .. تفاصيل مُثيرة في تحريات واقعة التحــرش بفتاة الأتوبيس

أسعار الذهب اليوم

الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط

الدولار

الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن

مباراة الأهلي والجيش الملكي

أول رد فعل من الأهلي اتجاه عقوبة الكاف بمنع الجماهير حضور مباراتين

الترجي التونسي

قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

خلف الحبتور

الحبتور يفتح النار علي ترامب: من أعطاك القرار لزجّ منطقتنا في حرب مع إيران؟

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر بكلية العلوم الإسلامية للوافدين

البحوث الإسلامية يختتم فعاليات الأسبوع الدعوي التاسع عشر للوافدين

علي جمعة

علي جمعة: السوشيال ميديا ليست منصات للتواصل بل هي بداية عصر جديد ونقطة فارقة

صورة ارشيفية

ما معنى النظر والتبصر والبصيرة في حياة المسلم؟ أحمد الطلحي يجيب

بالصور

بطعم شرقي مميز.. طريقة عمل الجلاش بحشو الكنافة

طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة

تظهر قبل سنوات.. اكتشاف “إشارة تحذير مبكرة” لسرطان البنكرياس

كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟

دراسة تحذر: السجائر الإلكترونية تزيد خطر ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية

هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟
هل السجائر الإلكترونية آمنة؟

فوائد الجريب فروت الصحية.. ولهذه الأسباب يفضل في الأنظمة الغذائية

يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.
يُعد الجريب فروت من الفواكه الحمضية المميزة بطعمه المرّ المنعش، ويُعتبر خيارًا شائعًا على مائدة الإفطار في كثير من الدول.

فيديو

سالي عبد السلام

اليوم الأصعب.. ماذا حدث لـ سالي عبدالسلام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد