أبرزها التخلص من سموم الجسم.. تعرف على فوائد الماء الصحية

للماء العديد من الفوائد ومنها: تحسين المزاج، يداوي حالات الصداع، يساعد على التخلص من السموم، يقلل من مخاطر مرض السكري والقلب، ويحسن أداء الجهاز الهضمي.





وإليكم أهمية الماء وفقا لموقع boldsky



1- له أهمية على مرونة البشرة وتقليل التجاعيد.

2- يساعد على تقوية الاسنان والعظام.

3- يعتبر الماء مهم لصحة المفاصل فهو يشكل نسبة كبيرة من السائل الزلالي الذي يوجد حول المفاصل.

4- يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي، بالاضافة أنه عامل أساسي لصحة المسالك البولية.



وتختلف النسبة الموصى بها لشرب الماء والسوائل باختلاف الأعمار والأوزان:





- الأطفال: فى عمر السنة فيما فوق يحتاج الطفل إلى شرب حوالي 0.8 – 1.4 لتر في اليوم.



- المراهقون: شرب ما يقارب إلى 1.6 لتر يوميًا، وتزداد النسبة تدريجيًا مع مقدار النشاط البدني.



- البالغون: يحتاج الشخص البالغ إلى شرب ما يقرب إلى 8 أكواب من الماء يوميًا وتزداد في ظروف الجو الحار.



