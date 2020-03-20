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مرأة

أبرزها التخلص من سموم الجسم.. تعرف على فوائد الماء الصحية

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:18 م
صدى البلد
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آلاء حسن
للماء العديد من الفوائد ومنها: تحسين المزاج، يداوي حالات الصداع، يساعد على التخلص من السموم، يقلل من مخاطر مرض السكري والقلب، ويحسن أداء الجهاز الهضمي.


وإليكم أهمية الماء وفقا لموقع boldsky

1- له أهمية على مرونة البشرة وتقليل التجاعيد.
2- يساعد على تقوية الاسنان والعظام.
3- يعتبر الماء مهم لصحة المفاصل فهو يشكل نسبة كبيرة من السائل الزلالي الذي يوجد حول المفاصل.
4- يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي، بالاضافة أنه عامل أساسي لصحة المسالك البولية.

وتختلف النسبة الموصى بها لشرب الماء والسوائل باختلاف الأعمار والأوزان:


- الأطفال: فى عمر السنة فيما فوق يحتاج الطفل إلى شرب حوالي 0.8 – 1.4 لتر في اليوم.

- المراهقون: شرب ما يقارب إلى 1.6 لتر يوميًا، وتزداد النسبة تدريجيًا مع مقدار النشاط البدني.

- البالغون: يحتاج الشخص البالغ إلى شرب ما يقرب إلى 8 أكواب من الماء يوميًا وتزداد في ظروف الجو الحار.

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