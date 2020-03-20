AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

القصة الكاملة لأزمة اعتزال حسام عاشور

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:44 م
صدى البلد
Advertisements
نور عادل
يعيش العالم أجمع بالوقت الحالي أزمة ضخمة بسبب فيروس كورونا واجتياحه كافة بلاد الكرة الأرضية، وهو ما سبب أزمة كبيرة رياضيًا، عبر إيقاف معظم الدوريات والمسابقات المحلية والقارية على مستوى العالم.

الكرة المصرية شملتها تلك القرارات، بإيقاف النشاط الرياضي احترازيا؛ في إطار الوقاية من الفيروس، ولكن أزمة- خلال هذا التوقف- ضربت أركان النادي الأهلي.

** أزمة حسام عاشور 

خرج حسام عاشور، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي، اليوم الجمعة ليفجر مفاجأة مدوية عن مطالبة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي له بالاعتزال وإنهاء مشواره الكروي.

وقال حسام عاشور في تصريحات له اليوم، إنه توجه لحضور اجتماعه مع لجنة التخطيط؛ منتظرًا معرفة مدة تجديد تعاقده، ولكنه فوجئ بأن مسئولي الفريق الأحمر يطالبونه بالاعتزال.

** سبب الأزمة

أكد حسام عاشور في تصريحاته أن لجنة التخطيط استندت في هذا الأمر على رغبة المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، الذي من جانبه أكد للنادي عدم رغبته في تواجد حسام عاشور داخل صفوف الفريق الأول.

وشدد رينيه فايلر- في محادثاته مع لجنة التخطيط- على أن حسام عاشور لن يكون له تواجد خلال الفترة المقبلة في الفريق، خاصة وأنه هناك أكثر من عنصر يقومون بنفس مهامه، بل وأفضل منه، ومنهم من داخل الملعب ومنهم مصاب.

** الأهلي يكشف الكواليس

خرج النادي الأهلي ببيان رسمي من جانب لجنة التخطيط كاشفًا كافة تفاصيل الاجتماع الذي دار بين لجنة التخطيط وحسام عاشور.

وجاء البيان على النحو التالي :

أبلغت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع؛ جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور، للتأكيد على تقدير الجميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.

 وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.. فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي.

في المقابل عبر عاشور عن تقديره لوجهة نظر اللجنة، ولكنه تمسك باستمراره في الملاعب، وهي رغبة لا يستطيع أحد أن يصادر عليها، وطلبت اللجنة أن يمهل عاشور نفسه فرصة ووقتا كافيا للتفكير ثانية، وتمنت له التوفيق بوصفه أحد أبناء الأهلي المخلصين ويحظى بالتقدير من الجميع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام عاشور يكشف عن موعد اعتزاله كرة القدم

مصطفى يونس: أنصح حسام عاشور بالاعتزال لهذا السبب

أخبار النادي الأهلي.. اتحاد الكرة يحسم مصير إلغاء السوبر المصري في الإمارات.. فايلر يعلن قائمة مباراة طلائع الجيش

أخبار النادي الأهلي .. حقيقة انتقال السومة وتفاصيل جديدة عن إصابة رمضان صبحي

أخبار النادي الأهلي .. النيابة تستدعي صالح جمعة .. حقيقة معسكر الأهلي الخارجي

أخبار الأهلي.. موقف رمضان صبحي من عقوبة سيد عبد الحفيظ.. أحمد فتحى يعتذر عن جلسة تجديد تعاقده

ترشيحاتنا

الأهلي يرفض التجديد لـ حسام عاشور ويطالبه بالاعتزال

أمطار ورياح.. طقس السبت شديد البرودة.. بيان بدرجات الحرارة غدا

هل يعيش فيروس كورونا على الذقن.. مفاجأة تخص الرجال

بعد تسجيلها حالات كورونا.. الأقصر تعلن بشرى سارة للعاملين

وضع 2600 جندي أمريكي في الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بـ كورونا

بعد تغلبه على السرطان .. شاب ثلاثيني يلقى مصرعه بسبب فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

اسعار بي ام دبليو BMW اليوم في مصر بعد أحدث تخفيض.. صور

لو معندكش كورونا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول علاج الملاريا بشكل عشوائي؟