القصة الكاملة لأزمة اعتزال حسام عاشور

يعيش العالم أجمع بالوقت الحالي أزمة ضخمة بسبب فيروس كورونا واجتياحه كافة بلاد الكرة الأرضية، وهو ما سبب أزمة كبيرة رياضيًا، عبر إيقاف معظم الدوريات والمسابقات المحلية والقارية على مستوى العالم.





الكرة المصرية شملتها تلك القرارات، بإيقاف النشاط الرياضي احترازيا؛ في إطار الوقاية من الفيروس، ولكن أزمة- خلال هذا التوقف- ضربت أركان النادي الأهلي.









خرج حسام عاشور ، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي ، اليوم الجمعة ليفجر مفاجأة مدوية عن مطالبة لجنة التخطيط بالنادي الأهلي له بالاعتزال وإنهاء مشواره الكروي.





وقال حسام عاشور في تصريحات له اليوم، إنه توجه لحضور اجتماعه مع لجنة التخطيط؛ منتظرًا معرفة مدة تجديد تعاقده، ولكنه فوجئ بأن مسئولي الفريق الأحمر يطالبونه بالاعتزال.





** سبب الأزمة





أكد حسام عاشور في تصريحاته أن لجنة التخطيط استندت في هذا الأمر على رغبة المدير الفني للنادي الأهلي رينيه فايلر، الذي من جانبه أكد للنادي عدم رغبته في تواجد حسام عاشور داخل صفوف الفريق الأول.





وشدد رينيه فايلر- في محادثاته مع لجنة التخطيط- على أن حسام عاشور لن يكون له تواجد خلال الفترة المقبلة في الفريق، خاصة وأنه هناك أكثر من عنصر يقومون بنفس مهامه، بل وأفضل منه، ومنهم من داخل الملعب ومنهم مصاب.





** الأهلي يكشف الكواليس





خرج النادي الأهلي ببيان رسمي من جانب لجنة التخطيط كاشفًا كافة تفاصيل الاجتماع الذي دار بين لجنة التخطيط و حسام عاشور





وجاء البيان على النحو التالي :





أبلغت لجنة التخطيط للكرة، برئاسة محسن صالح، في اجتماعها الذي جرى عصر اليوم مع حسام عاشور ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بأن الخيارات الفنية للمدير الفني للفريق، التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة لن يكون عاشور من بينها، وإزاء رؤية المدير الفني، الذي لا يتدخل أحد في مسؤولياته كعادة الأهلي على مدى تاريخه، وأمام تقدير لجنة التخطيط للكرة وقبلها مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، للنجم حسام عاشور وتاريخه الكبير ومسيرته التي يشهد لها الجميع؛ جاء الاجتماع بحضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، مع عاشور ، للتأكيد على تقدير الجميع لما قدمه هذا النموذج الرائع من اللاعبين، والذي لم يدخر جهدًا في رفعة اسم ناديه، وكان القدوة والمثل في الانضباط والالتزام.





وخلال الاجتماع قامت اللجنة بشرح الموقف كاملًا، وأن النادي وقياداته لا يتمنى أحد منهم أن ينهي عاشور مشواره الكروي خارج الأهلي ، وأن مجلس الإدارة الذي قرر في السابق عدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف ينوي إعادة النظر في هذا القرار بالاستثناء، وأن تقام مباراة اعتزال تليق باسم عاشور وتاريخه، ويتم تسويقها على مستوى عالٍ لتحقيق العائد الأدبي والمالي للاعب.. فضلًا عن استعداد النادي بأن يتحمل كافة تكاليف سفر عاشور للمعايشة والدراسة بالأندية الأوروبية لتأهيله فنيًّا أو إداريًّا حسبما يقرر، ويكون أحد الكوادر الواعدة بالنادي خلال المرحلة المقبلة.





كما أبلغت اللجنة عاشور بأن النادي ومجلس إدارته لن يتأخر في أي خطوات تأهيلية أخرى تكون داعمة لمسيرته في المستقبل، بالإضافة للعمل في قناة النادي.



