بالأدلة.. هل يتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوري المصري؟

اجتاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) العالم أجمع بالوقت الحالي، وتسبب في إيقاف كثير من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية على مستوى العالم.





وتسبب فيروس كورونا في تعليق كافة الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، سواء كانت محلية أو قارية، وعلى رأسها دوري أبطال اوروبا وتأجيل كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا للعام المقبل.





ويقترب فيروس كورونا المستجد من أن يؤثر على الدوري المصري الممتاز، حيث من المحتمل أن يجبر إدارة اتحاد الكرة المصري على إلغاء الدوري بسبب الحد من انتشار الفيروس.





وهذا ما يظهر على النحو التالي:





** تعليق النشاط الرياضي في مصر

وعلى الصعيد المحلي أعلنت وزارة الرياضة تعليق كافة الأنشطة الرياضية والشبابية بكافة أنواعها وفي جميع المحافظات لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية في ما يخص تدريبات المنتخبات القومية الجاري إعدادها لاولمبياد طوكيو 2020.









** تعليق تدريبات بيراميدز

قررت إدارة نادي بيراميدز، تمديد الراحة السلبية الممنوحة للاعبي فريق كرة القدم، وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية والتي كانت مقررة غدا السبت استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وخوض نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وكان سبب اتخاذ إدارة النادي- بالتنسيق مع الجهاز الفني لفريق الكرة- قرار تمديد الراحة السلبية؛ نتيجة لعدم تحديد موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.





وتقرر أن تكون موعد عودة فريق الكرة لاستئناف تدريباته الجماعية مرة أخرى بداية من يوم 31 من مارس الجاري بملعب الدفاع الجوي الفرعي.









** برنامج تدريبي للزمالك من منازلهم.. وأسبوع راحة إضافي





حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون، علي وضع برنامج تدريبي خاص للاعبين لتنفيذه في المنازل في ظل حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات.





وأخطر الجهاز الفني اللاعبين بضرورة الالتزام بالبرامج التدريبية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية في الفترة الحالية تحسبا لعودة النشاط الرياضي في أقرب وقت.





ويقوم الجهاز الفني بمتابعة مدى التزام اللاعبين بتنفيذ البرامج التدريبية الموضوعة لهم أثناء فترة الراحة.





وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع إضافي على أن يعود الفريق للتدريبات يوم السبت بعد المقبل.









** الأهلي يبحث الأمر مع فايلر

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو على عقد اجتماع طارئ مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالمارد الأحمر، يوم الأحد المقبل.





وأكد محمد مرجان على أن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي سيحرص على حضور تلك الجلسة بين ثلاثي لجنة التخطيط مع المدرب السويسري رينيه فايلر.



