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أخبار العالم

الليلة.. أمريكا تستعد لإغلاق حدودها مع كندا بسبب كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:25 م
الحدود الأمريكية
الحدود الأمريكية الكندية
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قسم الخارجي
نقلت قناة "العربية" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إعلانه إغلاق الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، اعتبارًا من الليلة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنسيق مع كندا والمكسيك لوقف انتشار فيروس كورونا على حدودهما.



وأكد ترامب الاتفاق مع تلك الدول على منع السفر غير الضروري ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وطالب الرئيس الأمريكي بتسهيل دفع الأقساط بالنسبة للطلاب، مستبعدا احتمالية إجراء اختبارات موحدة في ظل تفشي كورونا.

في سياق آخر، أعلنت الخارجية الامريكية تعليق خدمات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات بكل دول العالم  وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا.
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