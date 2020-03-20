هنتعشى إيه النهاردة؟ كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم مع مشروب ميلك شيك كراميل

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم.





ونقدم وجبة العشاء اليوم من خلال الشيف شريف الحطيبي، فتعرفي عليها خلال السطور التالية.





مقادير كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم :

كفتة مشوية

ملح

فلفل

كمون

هوت صوص

بصل مبشور

طماطم

بقدونس طازج

ثوم

مايونيز

ليمون

زيت





طريقة تحضير كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم :

تخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.





مقادير ميلك شيك كراميل :

أيس كريم

شيكولاته

صوص كراميل

لبن بارد





طريقة تحضير ميلك شيك كراميل :

تخلط جميع المكونات في الخلاط وتقدم.







