AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هنتعشى إيه النهاردة؟ كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم مع مشروب ميلك شيك كراميل

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:13 م
هنتعشى ايه النهاردة
هنتعشى ايه النهاردة
Advertisements
حياة عبد العزيز
تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي الوقت نفسه، تكون خفيفة، ويتم هضمها فى وقت قصير؛ حتى لا تتسبب في مشاكل خلال النوم. 

ونقدم وجبة العشاء اليوم من خلال الشيف شريف الحطيبي، فتعرفي عليها خلال السطور التالية.

مقادير كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم :
كفتة مشوية
ملح 
فلفل 
كمون 
هوت صوص
بصل مبشور 
طماطم 
بقدونس طازج 
ثوم 
مايونيز 
ليمون 
زيت

طريقة تحضير كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم :
تخلط جميع المكونات في الخلاط الكهربائي.

مقادير ميلك شيك كراميل :
أيس كريم 
شيكولاته
صوص كراميل
لبن بارد

طريقة تحضير ميلك شيك كراميل :
تخلط جميع المكونات في الخلاط وتقدم.


هنتعشى إيه النهاردة؟ كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم مع مشروب ميلك شيك كراميل
هنتعشى إيه النهاردة؟ كفتة مشوية بالبقدونس والطماطم مع مشروب ميلك شيك كراميل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنتعشى إيه النهاردة.. طاجن فول بالخضار والبيض وبطاطس مشوية بالجبنة وزلابية ملونة

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

صحي ولذيذ.. طريقة تحضير عصير البسكويت

هنتعشى إيه النهاردة.. دجاج شيش بالصوص الحار

هنتعشى إيه النهاردة.. فطيرة بالفلفل الألوان والبصل.. وتركي بالجبنة والبصل

هنتعشى إيه النهارده .. ساندوتش هوت دوج بصوص الباربيكيو وعصير الرمان

ترشيحاتنا

تم تحريفها .. سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق على ترجمة قناة الجزيرة

رحت برجلي للحجر.. طبيب كورونا بدمياط يحكي تجربته مع الفيروس اللعين

هاني الناظر يحذر: لا تخلطوا الكلور بالخل ولا تستخدموه لتطهير الأيدي

متاحة لأشهر قادمة.. بنك مصر يوضح طرق شراء شهادة الـ15% أونلاين

مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة

بمكياج صاخب وفستان ملفت.. منة عرفة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 آلاف جنيه إسترليني في ساعتين.. شاب يستغل أزمة كورونا لتحقيق أرباح طائلة

أسعار مرسيدس mercedes اليوم في مصر .. صور

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء