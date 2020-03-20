السياحة تقرر غلق المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة بالفنادق





في إطار قرار مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من الساعة ٧ مساء إلى 6 صباحا وذلك حتى يوم 31 مارس الجارى، قررت وزارة السياحة والآثار وغرفة المنشات الفندقية غلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بجميع الفنادق أمام الزائرين من خارج الفندق.





صرح بذلك السيد ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية موضحا أن المطاعم الرئيسية والنوادي الصحية للفنادق ستظل مفتوحة أمام نزلائها فقط لحين خروج اخر نزيل، وذلك استمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الغرفة بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



