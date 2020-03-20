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سيارات

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:48 م
فورد كوجا ford kuga
فورد كوجا ford kuga
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اشرف عطية

أصبحت شركات السيارات تبحث عن طرق لإغراء المستهلكين ومحاولة إنعاش السوق في مصر من جديد؛ في ظل هبوط المبيعات بشكل كبير بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وظهور إصابات فيها بفيروس كورونا.


وحول هذا السياق أعلن وكيل فورد في مصر عن عرض، يمشل تخفيض سعر فورد كوجا ford kuga بقيمة 40 ألف جنيه، ولكن هذا الخصم ساري على موديلات 2019 لتوافرها بشكل كبير في المخازن.


مواصفات فورد كوجا ford kuga

تأتي فورد كوجا في مصر بمحرك تربو 4 اسطوانات 1500 سي سي متصل بناقل أتوماتيكي 6 سرعات دفع رباعي يمكن للسيارة فورد كوجا ford kuga ان تتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 10.1 ثانية و تستهلك حوالي 7,4 لترات من الوقود لكل 100 كلم، وتصل سرعتها القصوي الي 200 كلم في الساعة، وبها ميزة فتح الشنطة الخلفية اوتوماتيكيا.


 سعرفورد كوجا ford kuga

أعلن الوكيل عن الاسعار الجديدة للسيارة فورد كوجا وهي تبدأ من 459.900 جنيه حتي 609.900 جنيه. 

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