تراجع كبير بـ أسعار فورد ford اليوم في مصر .. صور

تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرًا من

التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وأصبحت في مصر

تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات خصوصا بعد تراجع اسعار سيتروين و بيجو و نيسان .



