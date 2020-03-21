خليك في بيتك وإحنا معاك.. أطباء البحيرة ينشرون أرقام هواتفهم في مبادرة ضد كورونا|خدمات

، دشن أطباء مستشفى حميات دمنهور بمحافظة البحيرة مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك" للتوعية من فيروس

المستجد من خلال إعلان أرقام تليفوناتهم للاتصال بهم فى أى وقت، للرد على استفسارات المواطنين على مستوى الجمهورية ، وليس على مستوى محافظة البحيرة فقط.

المستجد من خلال إعلان أرقام تليفوناتهم للاتصال بهم فى أى وقت، للرد على استفسارات المواطنين على مستوى الجمهورية ، وليس على مستوى محافظة البحيرة فقط.





وأكد الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور، أن مبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك"، شارك فيها حتى الآن ٥ أطباء بالمستشفى قابلين للزيادة خلال الأيام القادمة، موضحا أن المبادرة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال الرد على إستفسارات المواطنين عبر هواتف المحمول.

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وأضاف مدير مستشفى حميات دمنهور، أنه تم توفير فريق خاص من أطباء المستشفى للرد على استفسارت المواطنين عبر الهاتف.

وشارك بمبادرة "خليك في بيتك وإحنا معاك" من أطباء مستشفى الحميات بدمنهور كل من الدكتور أحمد تخصص اطفال وحميات مدير المستشفى بدمنهور، والرقم التليفون الخاص به ٠١٠٩٠٠٢٢٠٧٥





-الدكتور وليد النوام تخصص باطنه وحميات نائب مدير حميات دمنهور ورقم التليفون الخاص به 01013250033





-الدكتور احمد سعد تخصص باطنه حميات ورقم التليفون الخاص به 01008860658

-الدكتور باسم البسيوني رئيس فريق مكافحة العدوى تخصص باطنه حميات ورقم التليفون الخاص به 01002064149





-الدكتور أسامة الأجهوري تخصص باطنه وحميات ورقم التليفون الخاص به 01003667072



