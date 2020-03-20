تفاصيل إصابة شاب مصري في ألمانيا بفيروس كورونا

بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، لافتا إلى أنه يبلغ 30 عاما. كشف علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، عن إصابة أول مصري في ألمانيا المستجد "كوفيد-19" ، لافتا إلى أنه يبلغ 30 عاما.

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وكشف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، فى فيديو بثه عبر صفحته الرسمية، أن المواطن المصرى جاء إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر وكان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وكان من المفترض أن يغادر المستشفى الذي يعالج فيه هذا الأسبوع.



