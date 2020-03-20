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أخبار البلد

تفاصيل إصابة شاب مصري في ألمانيا بفيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:27 م
صدى البلد
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سعيد العربي
كشف علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية فى ألمانيا، عن إصابة أول مصري في ألمانيا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ، لافتا إلى أنه يبلغ 30 عاما.

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وكشف رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا، فى فيديو بثه عبر صفحته الرسمية، أن المواطن المصرى جاء  إلى ألمانيا للعلاج منذ 6 أشهر وكان يعاني من مشكلات في القلب وضيق في التنفس، وكان من المفترض أن يغادر المستشفى الذي يعالج فيه هذا الأسبوع.

وأوضح أن المواطن المصرى قبل مغادرته تم  الكشف عليه وتبين أنه أصيب بفيروس كورونا داخل المستشفى.
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