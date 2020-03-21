بعد إصابة ممرضة بالكورونا.. ماذا حدث في مستشفى دمياط العام





مجموعة من الفيديوهات انتشرت عبر صفحات التواصل الاجتماعى"الفيس بوك"من داخل مستشفي دمياط العام ،عقب الإعلان عن اكتشاف إصابة إحدى الممرضات بالمستشفي بفيروس الكورونا المستجد ، وتوجهها إلى مستشفى الحجر الصحى بالإسماعيلية ،مما أدى إلى حالة من الخوف داخل المستشفي بين طاقم التمريض.





وعلى أثر ماتم داخل المستشفي ،اتخذت مديرية الصحة بدمياط ،عددا من الإجراءات الاحترازية بالمستشفي لحماية طاقم الأطباء والتمريض والمرضى المتواجدين بالمستشفي.





بالفعل قامت لجنة وحدة الأزمات والكوارث بمديرية الصحة فى دمياط، بالبدء في تطهير وتعقيم ورش أقسام مستشفى دمياط العام، بواسطة فريق مكافحة العدوى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وذلك طبقا لتوجهات الدولة ومتابعة الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.





تم عمل مسح أولى لكافة المخالطين للحالة المصابة بالفيروس واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة معهم.





ومن جانبه صرح الدكتور إسماعيل الحفناوى مديرمستشفي دمياط العام "لصدى البلد"أن المستشفي تعمل وبكامل طاقتها ولاصحة لماتردد عبر صفحات التواصل الاجتماعى بأنه تم غلقها ،كما انه تم تعقيم وتطهير جميع أقسام المستشفى والعناية المركزة تنفيذاً لخطة وحدة إدارة الأزمات للوقاية من فيروس كورونا، كما نفذت إدارة المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، ومنع انتشار الأمراض المعدية بصفة عامة.





وكشف الحفناوى أنه تم سحب 87 عينة من كافة الأطباء وطاقم التمريض منذ أيام بعد تعرض إحدى الممرضات للإصابة بفيروس كورونا، نتيجة مخالطتها لوالدتها المصابة، وجاءت نتائج العينات سلبية ما عدا حالة واحدة لممرضة خالطت الممرضة التى سبق إصابتها وتم الاتصال بها وإخبارها للتوجه لمستشفى الصدر تمهيدا لنقلها للحجر الصحى لكنها جاءت إلى المستشفى أمس وهو ما دفعنا لتطهير وتعقيم المستشفى





موضحا ان مااثير عبر فيديوهات تم نشرها على الفيس بوك امر غير مقبول وغير مسؤل من التمريض





مؤكدا ،بان الامور الان مستقرة داخل المستشفي والتمريض بها استوعب الموقف قائلا"نحن كفريق طبي مكون من الاطباء والتمريض حاملين على اعناقنا حماية المواطنين من تلك الامراض والاوبئة وحياتنا معرضة للخطر ونحن نعى ذلك تماما.



