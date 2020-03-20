نمتلك بنية قوية .. طارق شوقي يطمئن الأهالي بشأن التعليم عن بعد.. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المعلمين جاهزون والوزارة تعمل ليلا ونهارا على موضوع التعليم عن بعد، مضيفا أن مصر تمتلك بنية قوية للتعلم والامتحان الإلكتروني.





وأضاف شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، أنه تم بناء مكتبة رقمية في اربعة أيام فقط بها محتوى يسهل البحث والتعليم عن بعد، لافتا إلى أنه لن نعرض أولادنا للخطر في ظل أزمة كورونا.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن البحث الإلكتروني الخاص بالطلاب سوف يتم وضع إجراءات لشرح طريقة عمله الاسبوع المقبل، مشيرا إلى أن لم يعد للدروس مكان في مجتمعنا.





وفي السياق نفسه أشار إلى أنه يتم التواصل من خلال منصة إلكترونية بين المعلمين والطلاب عبر الإنترنت، لافتا إلى أن مؤسسات دولية تعاون مع مصر في هذا الشأن وتلقينا تبرعات لخدمة 20 مليون طالب.



