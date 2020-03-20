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أخبار العالم

أردوغان في رسالة صوتية للأتراك: الزموا منازلكم

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:29 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك بالتزام المنازل.


وقال أردوغان للأتراك في رسالة صوتية على تويتر "لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى".


ودعا أردوغان الأتراك إلى أداء الصلوات في المنزل  وعدم استقبال ضيوف قدر الإمكان.


وتابع "يجب الالتزام بقواعد النظافة والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وعدم الخروج من المنزل أبدًا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك".


وسجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 670.


وأعلنت الصحة التركية أيضًا ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد إلى 9 وفيات.
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