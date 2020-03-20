أردوغان في رسالة صوتية للأتراك: الزموا منازلكم

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المواطنين الأتراك بالتزام المنازل.









وقال أردوغان للأتراك في رسالة صوتية على تويتر "لا تخرجوا من منازلكم إلا للضرورة القصوى".









ودعا أردوغان الأتراك إلى أداء الصلوات في المنزل وعدم استقبال ضيوف قدر الإمكان.









وتابع "يجب الالتزام بقواعد النظافة والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وعدم الخروج من المنزل أبدًا ما لم تكن هناك ضرورة لذلك".









وسجلت تركيا 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في تركيا إلى 670.







