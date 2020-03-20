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أخبار البلد

الكاثوليكية تعلن وقف القداسات واقتصار الجنازات على الأسرة فقط

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:34 م
السينودس البطريركي
السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية
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سامح سلام

أعلن السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مصليا أن يرفع الله هذا الوباء عن العالم.
 
وقال السنودس في بيان له اليوم ، "حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لتقليل تفشي العدوى، وللحفاظ على أرواح شعبنا،  أوصت الكنيسة بإيقاف القداسات للشعب بكل الكنائس إلى حين إشعار اخر، على أن يقوم الآباء الكهنة بالاحتفال بالقداس يوميا مع أحد الخدام، لرفع الصلوات لطلب معونة الله، لتجاوز هذا الشر. 

وتظل الكنائس مفتوحة طوال النهار، وذلك للصلوات الفردية، و يوصي السينودس أبناءه بأن تقتصر صلوات الجنازات على أسرة المتوفى فقط.

وأهابت الكنيسة بأبنائها البقاء بالمنازل كلُّ حسب ما يتناسب مع ظروفه الخاصة، وحسب ما يتناسب مع ما اتخذته الدولة من إجراءات، مع مواصلة الصلاة امن أجل الأطباء وأفراد التمريض وكل المتطوعين ليكافئهم الرب على تعبهم ويحفظهم من كل شر. 

وينتظر السينودس البطريركي ما ستسفر عنه هذه المرحلة من الإجراءات لإعلام أبناء الكنيسة، بما سيتم عمله في فترة أسبوع الالام وعيد القيامة المجيد.

كما ستظل الكنائس مفتوحة طوال النهار من أجل الصلوات الفردية، كما أوصى السينودس بأن تقتصر صلوات الجنازات على أسرة المتوفى فقط.
وأكد السينودس أن الكنيسة تصلى من أجل الجميع حتى نستطيع معا قراءة علامات الأزمنة فيما يمر به العالم الآن، لندرك جيدا ما هى إرادة الله لحياتنا، حفظ الرب بلادنا الحبيبة مصر وكل بلاد العالم من كل شر.
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