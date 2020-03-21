عالجت المصري العائد من صربيا..وزيرة الصحة: لجنة علمية لتحديد علاج لفيروس كورونا

كشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن آخر تطورات الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أنهم يقومون بجهد فوق المنطق في التقصي عن الحالات المخالطة للمصابين بالكورونا، كاشفة أنه تم حصر وتقصي 306 حالة بسبب ظهور أول حالة لفيروس كورونا، فضلا عن التقصي على 3600 شخص بسبب الحالة المصابة الثانية.





وتابعت وزرة الصحة، مخاطبة المصريين، خلال تصريحات تلفزيونية، "متستهونوش بالإجراءات بعد تسجيل 1000 حالة مصابة سيصعب تحديد أصل الحكاية.. عايزين نعدي بالبلد".





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن تفاقم الحالات المصابة بفيروس كورونا في إيران، والأذي بدوره أثر على دول الخليج كان سببه مولد، مطالبة المواطنين في مصر بالالتزام بإجراءات المباعدة بينهم.





وأردفت:" عندنا لجنة علمية بتحدد العلاج من اول يوم.. قولنا بعض الأدوية اللي رجعوا اتكلموا على استخدامها في الخارج.. والإدارة المصرية كانت بتتكلم عن هذه الأدوية من خلال بروتوكول علاج لحالات كورونا، ومن خلالها تم تعافي الشاب المصري اللي كان جاي من صربيا”.





وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة ١٤ يومًا،" عزل ذاتى" كاجراء احترازي وذلك للاطمئنان على صحتهم في إطار الخطة الوقائية والاحترازية التي تطبقها الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن" 105" ، و" 15335 " لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.