قبل عيد الأم..لاعب النادي الأهلي يقبل قدم والدته على الهواء..شاهد

حل لاعب النادي الأهلى حسين الشحات، ووالدته ضيفين على الإعلامية مني الشاذلى مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة "سى بي سي"





وتحدث لاعب النادي الأهلى عن فضل والدته عليه ودعمها له طوال مسيرته كلاعب ودورها في تحفيزه على مواصلة الإجتهاد حتى يحقق طموحاته في الملاعب.





ومن جانبها قالت والدة حسين الشحات، انها تقلق كثيرا قبل مباريات النادي الاهلى وتتمنى ظهور نجلها في المباريات بأفضل صورة، مرددة:"بكون حاطة ايدي على قلبي وحسين دخل الملعب".





وتابعت والدة مهاجم القلعة الحمراء :"اسعد لحظات حياتى هي لحظات تسجيل حسين الشحات للأهداف، وبزعل في حالة عدم تسجيله، مضيفة:"سافرت لحسين الإسكندرية بعد إصابته مع المنتخب".





ومن جانبه قام اللاعب حسين الشحات بتقبيل قدم والدته على الهواء داخل الإستديو مقدما لها هدية عيد الام وهى عبارة عن عقد.