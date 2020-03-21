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تعليم

رئيس جامعة حلوان: التعليم عن بعد خطوة للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر

السبت 21/مارس/2020 - 09:01 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
قدمت الكليات النظرية بجامعة حلوان مجموعة من خطط التعليم عن بعد التي من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقي محاضراتهم والتواصل مع أساتذتهم وكلياتهم عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن تطبيق منظومة التعليم عن بعد يعد الوسيلة التي تسعى الجامعة للاعتماد عليها اعتمادا كاملا وفق خطتها، والبدء في المرحلة الراهنة فى تنفيذ منظومة التعلم عن بعد بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمي التي تهدف الدولة لتحقيقها في المستقبل القريب، لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يخدم الطالب والأستاذ ويختزل الوقت والجهد ويحقق أهدافًا تعليمية واقتصادية ويضع الجامعة والدولة فى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال. 

وكان دعما لمنظومة التعليم عن بعد في ظل الظروف الراهنة لمكافحة فيروس كورونا وفي خطوة إيجابية لتطبيق التحول الرقمى بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة.
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