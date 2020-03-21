رئيس جامعة حلوان: التعليم عن بعد خطوة للنهوض بالمنظومة التعليمية بمصر

قدمت الكليات النظرية بجامعة حلوان مجموعة من خطط التعليم عن بعد التي من شأنها توفير بديل للطلاب لتلقي محاضراتهم والتواصل مع أساتذتهم وكلياتهم عقب قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن تطبيق منظومة التعليم عن بعد يعد الوسيلة التي تسعى الجامعة للاعتماد عليها اعتمادا كاملا وفق خطتها، والبدء في المرحلة الراهنة فى تنفيذ منظومة التعلم عن بعد بما يتماشى مع منظومة التحول الرقمي التي تهدف الدولة لتحقيقها في المستقبل القريب، لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة يخدم الطالب والأستاذ ويختزل الوقت والجهد ويحقق أهدافًا تعليمية واقتصادية ويضع الجامعة والدولة فى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.



