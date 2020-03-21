الإمارات تسجل حالتي وفاة.. ومصر تعلن 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الإمارات تعلق دخول مواطني "التعاون الخليجي" لحين اعتماد فحص كورونا

السعودية: بدأنا تطبيق بروتوكول علاج الملاريا على مصابي كورونا

الكويت تجلب 400 ألف جهاز فحص كورونا من الصين

الصحة العالمية: دون سن الـ50 أكثر المصابين بكورونا في العالم









قالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة والسكان المصرية أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 60 حالة، مشيرةً إلى أن 11 حالة من مصابي فيروس كورونا المستجد خرجت من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.





ولفتت إلى أنه تم تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و 28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.

وذكرت "الوطن" أن وزارة الصحة ناشدت المواطنين العائدين من العمرة، بضرورة الالتزام بالمنزل والبقاء فيه لمدة 14 يوما "عزل ذاتي" كإجراء احترازي للتصدي لفيروس كورونا، مضيفة أنه يجب على العائدين من العمرة اتباع كافة الإرشادات الوقائية والاحترازية، وفي حالة ظهور أي أعراض سرعة التوجه مباشرة إلى مستشفيات الحميات أو الصدر الأقرب لمحل إقامتهم.





على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزارة الصحة الإماراتية أعلنت تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أسباب الوفاة ترجع لأمراض مزمنة تزامنت مع إصابتهما بالفيروس، لافتة إلى أن إحدى الحالتين من الجنسية العربية كان قادما من أوروبا ويبلغ من العمر 78 عاما وتبين أن سبب الوفاة كانت نوبة قلبية تزامنت مع إصابته بالفيروس.





وأوضحت أن الآخر من الجنسية الآسيوية مقيم ويبلغ من العمر 58 عاما وكان يعاني عدة أمراض مزمنة مثل مرض القلب والفشل الكلوي.





وقالت "القبس" إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى أراضيها اعتبارًا من بعد منتصف ليل الجمعة حتى اعتماد آلية الفحص المسبق لفيروس كورونا المستجد.





وأشارت "الراي" إلى أن وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أكد أن المملكة بدأت في تطبيق بروتوكول علاج "الملاريا" على مصابي فيروس، مشيرًا إلى أن العلاج اعتمد مع نوع من المضادات الحيوية تسهم في تخفيف آثار مرض المصابين الذين يتناسب معهم هذا العلاج معربا عن الأمل في يكون له آثار ايجابية.





وحول آلية رصد الأرقام المعلنة عن عدد الإصابات في السعودية أوضح أن إعلان أعداد الإصابات في المملكة "يعتمد فيه الشفافية العالية" موضحا أن "كثيرا من الحالات هي دون أعراض".





وأشارت "كونا" إلى أن وزارة الصحة الكويتية أعلنت عن وصول كمية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لدعم المخزون الاستراتيجي في البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد.





ولفتت "الجريدة" إلى أن الكويت أعلنت تسجيل 11 حالة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعة الماضية في الكويت ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 159 حالة.





دوليًا، أبرزت "الأنباء" تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، أن المعطيات في العديد من الدول، تشير إلى أن من هم دون سنّ الـ50 يشكلون الشريحة الأكبر من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويتطلبون علاجًا في المستشفيات، داعيًا يُبرز "فيروس كورونا أفضل ما لديهم من قيم سامية، وأن يكون سببا في التضامن والعمل معا"، مشيدا "بدور الشباب الذين يعمل الكثير منهم على نشر الوعي بدلا من نشر الفيروس".





وقالت "الراي" إن الفحوص الطبية أثبتت إصابة أحد مساعدي نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، بفيروس كورونا المستجد.



