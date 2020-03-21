حركة البيع والشراء تسير بشكل طبيعي.. توافر جميع السلع والمواد الغذائية في الوادي الجديد

تسير حركة البيع والشراء بأسواق الوادي الجديد بشكلها الطبيعى كعادتها اليومية، ولم تختلف عن الأيام السابقة، فالتجار يعرضون سلعهم بنفس السعر المعتاد ولا توجد مبالغة في الأسعار، وسط ارتياح بين المواطنين.





وأكد المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن المديرية تبذل أقصى جهدها للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية والبترولية.





وأوضح السيد أن هناك متابعة دورية لتلبية الاحتياجات والاطمئنان على توافر الأرصدة التموينية، ومتابعة ذلك مع الشركات الموردة، كما يتم مراقبة المحال والأسواق، مشيرًا إلى توافر أرصدة كافية من السلع الغذائية بشكل يومي يغطي ويلبي احتياجات المواطنين وزيادة، وبالتوازي مع ذلك فهناك حملات مستمرة بصفة دورية ويومية على التجار والأسواق.





وطالب حسن النويعم، مدير مركز الإعلام بالداخلة، المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة والهدامة التى تهدف إلى دعوتهم للقيام بشراء المزيد من السلع الغذائية وتخزينها، لأن الكميات التى يحصل عليها المواطن لأسرته لن تكفيه لفترة طويلة وسيضطر للشراء مرة أخرى، وعلى العكس سيتسبب هذا السحب الكبير من السلع في رفع أسعارها بعد زيادة الطلب عليها.





ودعا "النويعم" كل مواطن إلى أن يلتزم بالحاجة الضرورية للشراء بالوضع الطبيعي الذى اعتاد عليه قبل ظهور فيروس "كورونا"، خاصة أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل بخطى ثابتة وشفافية ومصارحة كاملة لمواجهة فيروس كورونا.





بينما أوضح أنور أبو عطوة، تاجر، أن الأسواق تعمل بمعدلاتها المعتادة، وأن المواطنين يترددون على حركة الشراء للسلع الغذائية المختلفة مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والمعلبات، وغير ذلك دون أى مبالغة في الشراء، وأن الأسعار ثابتة، ويجب على كل التجار أن يتعاونوا بثبات الأسعار لمساندة أجهزة الدولة من وازع وطنى لعبور هذه المرحلة الحرجة على خير، والتى يعانى منها العالم أجمع.





وكان مواطنو الوادي الجديد التزموا بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بغلق جميع المطاعم والمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمولات التجارية، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات، ابتداءً من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحا بسبب كورونا، حيث يسرى هذا القرار حتى يوم 31 من مارس الجارى، فيما لا يسرى القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية لمواجهة فيروس كورونا.

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