AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 12:00 م
وزير النقل
وزير النقل
Advertisements
أحمد أبوشوشة
تفقد وزير النقل كامل الوزير،أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106كم وتكلفة 7.3 مليار جنيه، حيث بدأت الجولة بتفقد الوزير لأعمال توسعة نفق سعد الدين الشاذلي أسفل الطريق الداعم وأعمال إنشاء طريق داعم في المسافة من محور سعد الدين الشاذلي حتى المرج  بواقع ٣ حارات بكل اتجاه ليصبح الطريق الدائري في هذه  المسافة ٧ حارات بكل اتجاه.

كما تابع وزير النقل توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة و أعمال الأتربة وإنشاء طبقة الأساس والحوائط الساندة وأعمال الخوازيق ثم تفقد باقي قطاعات المشروع حيث اشاد الوزير باستمرار تنفيذ الأعمال بكافة القطاعات بالتزامن مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا  وتوفير الرعاية الطبية الفائقة لكافة العاملين بالمواقع المختلفة وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم بسبب الفيروس  مشيرا إلى أن العامل  المصري عامل وطني مخلص مصمم على استمرار تنفيذ المشروعات القومية والتنموية .
 

وأوضح الوزير، أن أعمال تطوير الطريق الدائري تهدف إلى توسعة الطريق الدائرى لرفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تشمل توسيع قطاعات الطريق الدائري كافة من 4 حارات و4 حارات في كل اتجاه ليكون 8 حارات و8 حارات في كل اتجاه في  القطاعات التي تسمح بذلك، وفي القطاعات التي لا تسمح بذلك نتيجة زحف الكتل السكنية على الطريق، مثل قطاع الأوتوستراد/ المنيب، حيث ستتم التوسعة إلى 7 حارات و7 حارات في كل اتجاه.

وفيما يتعلق بأعمال صيانة الطريق الدائرى، صرح الوزير، بأن وزارة النقل تقوم بأعمال صيانة شاملة للطريق الدائرى، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة لكباري وأنفاق الطريق الدائري وأعمال تأمين سلامة المرور، وكذلك صيانة الحواجز الخرسانية والصيانة العاجلة للمداخل والمخارج.

وأضاف أنه يتم أيضًا تنفيذ أعمال صيانة دورية تشمل صيانة وتأمين شبكة الإنارة ، موضحا  أنه  تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات بما يسهل تنقل المواطنين.

كما أكد الوزير على ضرورة أن تتم أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة وأن يتم إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الطريق بما يحقق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق ويحقق المظهر الحضاري الجيد.
بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري.. صور
بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري.. صور
بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري.. صور
بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري.. صور
بتكلفة 7.3 مليار جنيه.. تعرف على تفاصيل تطوير الطريق الدائري.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة برلمانية تناقش طلب إحاطة لوزير النقل بشأن الأعمال الجارية بطريق السويس

تقليل زمن الرحلة.. تفاصيل تطوير الطريق الدائري بالقاهرة.. صور

شاهد.. محافظ بني سويف يتفقد مشروعات تطوير الكورنيش والحالة المرورية

وزير النقل يتفقد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري

وزير النقل: إعادة تنظيم وضع الإعلانات على الدائري لتحقيق السلامة المرورية.. صور

وزير النقل: إزالة المخلفات وإعادة تنظيم وضع الإعلانات على الدائري لتحقيق السلامة المرورية .. ووضع آلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق

ترشيحاتنا

الإفتاء تعلق على فتوى أجر المرأة الإخوانية المتظاهرة بـ 50 صحابية

كيف حمت السعودية العاملين بالقطاع الخاص من أزمة كورونا؟

شوبير: حسام عاشور كان يشعر بأن الأهلي لن يجدد له وإكرامي اتخذ القرار الصحيح

إصابة موظف في البيت الأبيض بفيروس كورونا

عمر العبد اللات يطرح أغنية الأم المصرية.. فيديو

شاهد.. معركة مرعبة بين نمس وحية كوبرا ضخمة... فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هيونداي hyundai اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

بملابس عصرية.. أسما شريف منير تخطف الأنظار برفقة ابنتها

أعراض المرض قد لا تظهر.. 7 حقائق يجب معرفتها عن كورونا