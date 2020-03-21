طريقة لتعويض أولياء الأمور عن مصاريف المدارس الخاصة.. تعرف عليها

قال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إنه لن يتم رد مصاريف المدارس الخاصة لأولياء الأمور في حالة استمرار العام الدراسي الحالي واعتماد الدرجات من قبل المدرسة، أما في حالة إلغاء الصف الدراسي فلن يسترد أولياء الأمور أيضا أموالهم، لكن سيتم ترحيلها للأعوام المقبلة.





وأوضح الدكتور إبراهيم حجازي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تواصل مع زملائه النواب أصحاب المدارس الخاصة وأكدوا له هذا الأمر، فالمدارس الخاصة لن تعترف بتعليق الدراسة وبقاء الطلاب في المنزل، لكنها ستعترف باعتماد شهادة انتهاء العام الدراسي (الشهادة نظير المصاريف)، نظرا لوجود بدائل لتعليم الطلاب والتواصل معهم في منازلهم عبر الإنترنت.





أما فيما يخص مصاريف "الباص"، فأشار النائب إلى أنها سترحل أيضا إلى العام المقبل، نظرا لبقاء الطلاب في البيوت وعدم استخدامهم الأتوبيسات الخاصة بالمدرسة، مستردا: "اللي بيدّفع لا يُسترد".





جاء ذلك تعليقا على مطالب عدد كبير من أولياء أمور المدارس الخاصة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإيجاد حل لهم، حيث إنهم قاموا بدفع مصاريف المدارس الخاصة كلها التي تصل في بعض المدارس إلى ٤٠ ألف بخلاف مصاريف " الباص" التي وصلت إلى ١٢ ألف جنيه في بعض المدارس.





كما طالبوا الوزارة بالتواصل مع هذه المدارس حتى يستطيع أولياء الأمور استرداد جزء من أموالهم، خصوصا مصاريف "الباص"، حيث إن أبناءهم لم يكملوا شهرا بالفصل الدراسي الثاني.

