انهيار سوق الموبايلات بسبب كورونا.. 40% خسائر وعروض على الهواتف بلا مشترٍ

انخفضت نسبة مبيعات الهواتف الذكية إلى أدنى مستوى منذ اختراع أول هاتف ذكي، وأفاد تقرير صادر عن شركة "ستراتيجي أناليتكس" بأن شحنات الهواتف في فبراير انخفضت بنسبة 38% على أساس سنوي.





وأكدت "ليندا سوي" التي أشرفت على التقرير، أن انتشار فيروس كورونا في الصين كان له تأثير كبير على سوق الهواتف الذكية، وأن بعض المصانع الآسيوية كانت غير قادرة على تصنيع الهواتف الذكية، في حين أنّ العديد من المستهلكين كانوا غير قادرين أو غير راغبين في زيارة متاجر البيع بالتجزئة وشراء أجهزة جديدة".





وأشار التقرير إلى أنّ شحنات الهواتف الذكية انخفضت من 99.2 مليون في فبراير2019 إلى 61.8 مليون في فبراير2020، وكان من المقرر أن يكون فبراير شهرا مهما لصناعة الهواتف، مع انعقاد المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة، حيث يكشف عادة عن العديد من الهواتف الذكية الجديدة، إلا أنّ المؤتمر كان من أوائل الفعاليات المهمة التي ألغيت بسبب تفشي فيروس كورونا.





وعانت شركة سامسونج التي كشفت عن أحدث هواتفها "اس 20" في فبراير الماضي، من بطء شديد في المبيعات الأولية لجهازها الجديد، فيما حذرت شركة آبل في الوقت نفسه، من أنها لن تحقق أرباحها المتوقعة.





وقال المدير التنفيذي لشركة "ستراتيجي أناليكس"، نيل ماستون: "شهد شهر فبراير2020 أكبر انخفاض على الإطلاق في تاريخ سوق الهواتف الذكية حول العالم، مضيفا انخفض العرض والطلب على الهواتف الذكية في الصين وبعدها في جميع أنحاء آسيا وشهد تراجعا في بقية العالم، وأن الفترة الحالية هي "فترة ستحاول صناعة الهواتف الذكية نسيانها".





وقالت شركة الأبحاث إنها تتوقع استمرار معاناة شحنات الهواتف الذكية طوال شهر مارس، بعد أن انتشر الفيروس عبر أوروبا وفي الولايات المتحدة، ويعيش مئات الملايين من العملاء المحتملين في حالة حجر منزلي - أو لم تعد لديهم رغبة في التوجه إلى المتاجر.





وقالت شركة "ستراتيجي أناليكس" إنّ تجار التجزئة قد يقررون تقديم خصومات "سخية" لدعم المبيعات، وعلى الرغم من التحذير من فقدان الأهداف المالية والصعوبات في توريد "آيفون"، أعلنت آبل عن منتجين جديدين هذا الأسبوع - جهاز "آيباد برو" جديد مزود بتقنية المسح بالليزر وجهاز "ماكبوك اير" جديد، لكنها فعلت ذلك من خلال بيان صحفي وليس في حدث رفيع المستوى كما كان من المعتاد.





وقال المحلل بن وود لـ"بي بي سي" إنها "المرة الأولى بحسب ما أتذكر، التي تعلن فيها شركة آبل عن منتج بارز مثل هذا بطريقة بسيطة ومتواضعة كهذه".