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فن

ظهور نادر.. الراقصة صوفينار تثير الجدل بصورة مع أمها

السبت 21/مارس/2020 - 01:45 م
الراقصة صوفينار
الراقصة صوفينار
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهرت فيها مع والدتها لتهنئها بعيد الأم في ظهور نادر لهما معًا. 

وعلقت صوفينار على صورتها مع أمها قائلة: "أطيب قلب وأجمل حاجة في حياتي مامي"، ليتفاعل معها متابعوها عبر انستجرام، الذين أكدوا على الشبه الكبير بينها وبين والدتها. 

وكانت الراقصة صوفينار، شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "انت حبيبي وبس" الذي تم عرضه في العام الماضي 2019، لكنه لم يحقق أي نجاح جماهيري يذكر.


يذكر أن احدث أعمال صوفينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.


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