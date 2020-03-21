هل نجحت الأردن فى حظر تجوال 10 ملايين مواطن بالشوارع لمواجهة كورونا.. شاهد





وأعلنت صافرات الإنذار في الأردن، اليوم السبت ، بدء تنفيذ قرار حظر التجول في المملكة الذي سيحد من تنقلات 10 ملايين نسمة، في إجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا القاتل.





وكان رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أصدر أمس، الجمعة، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والذي تضمن حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وذلك ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا من اليوم، السبت، وحتى إشعار آخر.





وإغلاق جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء القادم عن أوقات محددة تسمح للمواطنين بقضاء حوائجهم الضرورية وبالآلية التي ستعلن في حينه.





ويتم استثناء الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة من الحظر.



