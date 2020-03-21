بعد إطلاقهم في الشوارع.. شيرين رضا تهاجم مربي الكلاب والقطط: الرحمة يا ربي





وكتبت شيرين رضا من خلال حسابها الشخصي تويتر: الحيوانات لا تنقل الكورونا.... الرحمة يا ربي بالنسبة للناس اللي رمت كلابها وقططها في الشارع او من البلكونه او اللي بيها جمهوا كلاب وقطط الشوارع علشان خايفين من الكرونا".





وتابعت: "احب افكرهم ان اصعب اوقات مرت علي البشريه أيام الطوفان ربنا رتب لنجاتهم مثل الانسان تمام ، كان نوح واولاده شغلتهم ينظفوا ويقدموا ليهم الطعام علشان يفضلوا عايشين وتستمر الحياة مره اخرى علي الارض وان تعمر الارض بكل الخليقه وليس بالانسان فقط".

الحيوانات لا تنقل الكورونا.... الرحمة يا ربي pic.twitter.com/czc1v0b9xr — Shereen Reda (@ShereenReda) March 21, 2020

هاجمت الفنانة شيرين رضا المواطنين بسبب تسريب البعض للحيوانات المنزلية بعد انتشار فيرس كورونا في العالم.