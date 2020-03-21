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فن

بعد إطلاقهم في الشوارع.. شيرين رضا تهاجم مربي الكلاب والقطط: الرحمة يا ربي

السبت 21/مارس/2020 - 02:21 م
صدى البلد
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منار نور
هاجمت الفنانة شيرين رضا المواطنين بسبب تسريب البعض للحيوانات المنزلية بعد انتشار فيرس كورونا في العالم. 

وكتبت شيرين رضا من خلال حسابها الشخصي تويتر:  الحيوانات لا تنقل الكورونا.... الرحمة يا ربي بالنسبة للناس اللي رمت كلابها وقططها في الشارع او من البلكونه او اللي بيها جمهوا كلاب وقطط الشوارع علشان خايفين من الكرونا". 

وتابعت: "احب افكرهم ان اصعب اوقات مرت علي البشريه أيام الطوفان ربنا رتب لنجاتهم مثل الانسان تمام ، كان نوح واولاده شغلتهم ينظفوا ويقدموا ليهم الطعام علشان يفضلوا عايشين وتستمر الحياة مره اخرى علي الارض وان تعمر الارض بكل الخليقه وليس بالانسان فقط".
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