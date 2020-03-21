لصوص الأزمات.. ضبط مالك مخزن حجب 26 طن مواد غذائية عن التداول في الأسواق

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام مالك مخزن غير مرخص للسلع الغذائية بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، وتخزينها وحجبها عن التداول، مستغلًا الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد، تمهيدًا لإعادة طرحها فى أوقات لاحقة بعد رفع أسعارها.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المخزن بحملة تموينية أسفرت عن ضبط مالكه وتبين قيامه بتخزين كميات قدرها (26 طنا و140 كيلوجراما من السلع الأساسية عبارة عن "مكرونة، أرز، دقيق") صالحة للاستهلاك الآدمى وحجبها عن التداول بالأسواق تمهيدًا لطرحها للتداول بأزيد من الأسعار المقررة.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري واستغلال السلع.