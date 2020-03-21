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أخبار البلد

المهندسين تقرر مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى 31 مارس

السبت 21/مارس/2020 - 04:34 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
قررت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر  مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم ٣١ مارس الجاري بغرامة قدرها ٢٥%.

كانت  النقابة قد أعلنت سابقا ان  تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لأعضاء النقابة، مستمر فى استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020.

كما أعلنت أنه  سيتم تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير الحالى.

ثم تقرر الآن مد المدة حتي آخر مارس الجاري ، كنوع لتسهيل تقديم الخدمات علي الاعضاء.
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