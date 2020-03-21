المهندسين تقرر مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى 31 مارس

قررت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر مد الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتي يوم ٣١ مارس الجاري بغرامة قدرها ٢٥%.





كانت النقابة قد أعلنت سابقا ان تجديد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية، لأعضاء النقابة، مستمر فى استقبال طلبات التجديد بدون غرامة حتى 15 فبراير 2020.





كما أعلنت أنه سيتم تطبيق غرامة تأخير تقدر بـ25% من قيمة الاشتراك، اعتبارا من يوم 16 فبراير 2020، حتى نهاية شهر فبراير الحالى.



