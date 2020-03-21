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أخبار البلد

حملات تعقيم بالموانئ الجوية ومصر للطيران.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 05:25 م
المطارات المصرية
المطارات المصرية
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نورهان خفاجي
تواصل وزارة الطيران المدني، في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران، تكثيف حملات التعقيم والتطهير بالمطارات المصرية ومواقع العمل والمنشآت التابعة للوزارة يوميا، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة والسكان، باستخدام مواد تعقيم معتمدة،  وأجهزة الرش المناسبة.

يأتي ذلك في إطار الاجراءات المكثفة الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير التي تقوم بها الحكومة في جميع المنشآت الحيوية وقطاعات الدولة المختلفة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشملت أعمال التعقيم، بوابات المطارات وصالات السفر والوصول و كاونترات الجوازات و check in، وسيور الحقائب، وعربات نقل الأمتعة، وتنظيف الأرضيات ودورات المياه وأماكن الانتظار، واستراحات الدرجة الأولى، وكذا تعقيم الصالات التي تستقبل الطيران الداخلى بعد كل رحلة.

أعمال التعقيم شملت كذلك، كافة المرافق العامة بالمطارات.

مبنى مصر للطيران للصيانة اليومية الجديد، لم يكن بعيدا عن إجراءات التعقيم، حيث جرى تطهير مداخل ومخارج المبنى والمكاتب الإدارية والمخازن والمصاعد والسلالم.

وتضمنت أعمال التعقيم مبنى الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، ومطار 6 أكتوبر، من حيث جميع كليات الاكاديمية والفصول الدراسية والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات بالمبنى ومعامل التدريب وأجهزة المحاكاه والمصاعد والكافتريات ، وكذا هناجر الطائرات وجميع مرافق المطار  . 

وقد جاءت هذه الحملات  للحفاظ على سلامة وصحة الركاب والعاملين فضلًا عن تقديم بيئة صحية معقمة  لجميع المتعاملين مع قطاع الطيران. 

وحول هذا الأمر؛ أكد وزير الطيران، أنه يتابع عن كثب وعلى مدار الساعة، جميع التدابير والإجراءات الصحية والوقائية التى تطبقها المطارات المصرية ومواقع العمل المختلفة التابعة للوزارة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وبإشراف إدارات السلامة والصحة المهنية بمطارات الجمهورية ، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير التى تتم بشكل يومي على مدار24 ساعة باستخدام مواد صديقة للبيئة ومعتمدة عالميًا وفقًا لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية .
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