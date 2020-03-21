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أخبار البلد

تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات في فنادق مصر

السبت 21/مارس/2020 - 05:35 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد الاسكندرانى
في إطار قرار مجلس الوزراء بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، أوضح عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والاثار لشئون الرقابة علي المنشآت الفندقية والسياحية، أنه بالتعاون مع غرفة المنشأت الفندقية برئاسة ماجد فوزي سيتم تعليق جميع الفعاليات والحفلات والمؤتمرات والمناسبات الاجتماعية داخل عموم فنادق الجمهورية، وذلك بدءًا من بعد الاثنين الموافق ٢٣ مارس وحتى ٣١ مارس ٢٠٢٠. 

وسوف تقوم غرفة المنشآت الفندقية بإبلاغ جميع الفنادق في مصر بذلك القرار.

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