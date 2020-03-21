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برلمان

بعد تطبيقه رسميا.. كيف تستفيد مصر من قرار تعليق الطيران؟ البرلمان يجيب

السبت 21/مارس/2020 - 08:25 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن تعليق الطيران قرار مؤلم لكنه ضروري للحفاظ على صحة المواطنين خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا بدول أوروبا المُصدرة للسياح، مشيرا إلى أن مصر ليست الدولة الأولى التي تتخذ هذا القرار بل سبقتها العديد من الدول للوقاية من الفيروس.

وأوضح "صدقي"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة اتخذت قرار التعليق للسيطرة على انتشار الفيروس والعمل على مكافحته، خاصة بعد اتهام بعض الدول لمصر بأنها تصدر الفيروس للسائحين الموجودين بأراضيها.

ودعا النائب، الحكومة إلى استغلال القرار باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل الفنادق والمنشآت السياحية بالتعقيم وتوعية العاملين بأعراض وطرق مكافحة الفيروس، خلال فترة التعليق، مشيدا بقرار البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة وغيرها من القرارات التي من شأنها تعويض تداعيات تعليق السياحة والطيران المصري، كما طالب بضرورة دعم العاملين بالقطاع خلال فترة التعليق.

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