ما يقرب من مليار شخص مجبرون على البقاء في منازلهم بسبب كورونا .. تفاصيل

تواجه دول العالم وباء كورونا المستجد بسلسلة من الإجراءات غير المسبوقة، خوفا من تفشي الفيروس القاتل داخل مجتمعاتها، لكن يبدو أن الفيروس أجبر ما يقرب من مليار شخص حول العالم على المكوث في منازلهم.





ووفقا لإحصاءات نشرتها وكالة "فرانس برس"، فإن 900 مليون شخص حول العالم قابعون في منازلهم في أكثر من 35 دولة بسبب فيروس كورونا.





وأوضحت الوكالة أن ذلك ياتي إما جزءا من الحجر الإلزامي أو حظر التجول الذي فرضته عدد من الدول لمواجهة وباء كورونا.





وأوضحت الوكالة أن المشهد من روما إلى نيويورك وباريس وغيرها من الدول المزدحمة، تظهر فيه الشوارع والأماكن خالية من الناس وهو رقم غير مسبوق.





ويخضع معظم الناس أي ما يقرب من 600 مليون شخص في 22 دولة إلى الحجر المنزلي الإجباري وهم مجبرون على البقاء في المنزل بموجب قرارات الحكومة مثلما حدث في فرنسا وإيطاليا.



