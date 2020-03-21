للوقاية من فيروس كورونا.. اِعرف أرقام الطوارئ بالبحيرة..خدمات

تواصل محافظة البحيرة إتخاذ كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين وللحد من إنتشار الفيروس.





واتخذت محافظة كافة الإجراءات القانونية اللازمة تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء فى إطار الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.





واعلنت محافظة البحيرة عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى وقامت بنشر عدد من أرقام التليفونات للطوارىء على الصفحة الرسمية للمحافظة لاتصال المواطنين بها عند حدوث أى مشاكل صحية وشملت الأرقام "١٢٢-١١٤-٣٣٤٩٤٤٧"





ووجه اللواء هشام امنه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة و تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بغلق المقاهي و المطاعم من الساعة 7 مساء حتى الساعة 6 صباحا .





قامت الجهات التنفيذية المنوط بها غلق المطاعم والكافيهات والمقاهي بتوعية أصحابها والمواطنين بالالتزام بمنازلهم و تجنب اماكن التجمعات و الحد من الاختلاط كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولمنع انتشاره حفاظًا على صحتهم وسلامتهم



