الأوقاف تكشف موقف مستحقات العاملين بالمساجد بعد قرار غلقها

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه لا مساس بمستحقات العاملين بالمساجد بعد قرار غلقها ، لافتا الى ان الأمر يسير بشكل طبيعي ، حتى يكشف الله الغمة والبلاء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين.





وناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية اتباع الأذان بعبارتي: "ألا صلوا في بيوتكم ، ألا صلوا في رحالكم"، وذلك اتساقا مع الواقع وإسهاما منها في التوعية والتنبيه بالتزام ما انتهى إليه رأي جميع المؤسسات الدينية المبني على رأي المؤسسات الصحية في هذا الشأن، حيث إن ذلك سيكون إسهامًا منها في تكثيف عملية التوعية.

وكلف الوزير غرفة عمليات وزارة الأوقاف برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني ، بالتعاون مع كافة الصحف والقنوات فى تلقى البلاغات بالمساجد المفتوحة بالمخالفة لقرار الأوقاف بالغلق.





و كانت وزارة الأوقاف قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات، بالصيغة التالية: اللهُ أكبر , اللهُ أكبر . اللهُ أكبر , اللهُ أكبر.. أشهد أن لا إلهَ إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله..أشهد أن محمدًا رسولُ الله . أشهد أن محمدًا رسول الله..ألا صلوا فى بيوتكم..ألا صلوا فى رحالكم.. الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله.

كما أصدر الوزير قرارا بالتنبيه على جميع العاملين بالمساجد بعدم فتح المسجد بأية حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء ، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال.

وأكد جمعة أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود ، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها ، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين .