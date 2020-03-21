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الأوقاف: رقم ساخن للإبلاغ عن المساجد المفتوحة

السبت 21/مارس/2020 - 07:53 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
خصّصت وزارة الأوقاف خطًا ساخنًا للإبلاغ عن اي مخالفة في غلق المساجد وهو (01008806466) سواء كانت مكالمة أو رسالة . 
وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، ورئيس غرفة العمليات"، إن كافة مؤسسات الدولة والإعلام الوطنى شركاء فى محاربة أى خلل للمحافظة على حياة الناس.

وناشد طايع جميع المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مسجد يخالف التعليمات لأنه لا فائدة من التستر حفاظاً على صحة المواطنين وتوفير الحماية لهم ولكافة المصريين. 

وتساءل "طايع" ما الفائدة من التستر في وقت يكون فيه أحد المواطنين مصاباً بالفيروس دون علم الجهات الصحية وعند اختلاطه بالمواطنين المصلين داخل المسجد سيتم انتقال الفيروس للجميع وبالتالي انتقاله للمخالطين لهم بالمنزل ويحدث مالا يحمد عقباه، لذا نطالب الجميع بالدعم والمساندة والإبلاغ الفوري لصالح الجميع.

وناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية اتباع الأذان بعبارتي "ألا صلوا في بيوتكم ، ألا صلوا في رحالكم".

كما أصدر الوزير قرارا بالتنبيه على جميع العاملين بالمساجد بعدم فتح المسجد بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف طوال مدة غلقه، أما صلاة الجنازة فتتم في الساحات المفتوحة أو الخلاء ، ولا يتم فتح المسجد على الإطلاق بأية حال من الأحوال.

وأكد جمعة أن صلاة الجنازة ليس بها ركوع ولا سجود، ولا تُعد إقامتها بالمسجد شرطًا لصحتها، وهي فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين.
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