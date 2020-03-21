لجان من صحة الشرقية لمتابعة إلغاء الزيارات بالمستشفيات

كلّف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد يوسف بمتابعة إلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.
وشدّد وكيل الوزارة علي تنفيذ التعليمات لمنع التكدس والتجمعات، وتم التأكيد علي أفراد الأمن بتنفيذ ذلك بجميع المستشفيات، مع تنظيم حركة دخول وخروج المرضي، وأماكن انتظار المرضي متلقي الخدمة في الأماكن المفتوحة خارج المباني الداخلية للمستشفي، مع الحفاظ أيضًا علي منع التزاحم ، وعدم التكدس ، وخاصة عند شباك التذاكر للعيادات الخارجية ، وغيرها ، والتنبيه عليهم بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر.
فيما أكد جميع مديري المستشفيات اليوم بإلتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات في ظل الظروف الراهنة التي تواجها البلاد حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.
كان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أصدر قرارا بإلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية ، كلف مدير عام الطب العلاجي ، ومدير إدارة المستشفيات بمتابعة تنفيذ ذلك بدء من اليوم الجمعة ، وذلك لمنع التجمعات ، وحفاظًا علي المرضي والعاملين بمستشفيات المحافظة ، مؤكدًا علي جميع مديري المستشفيات بتحويل من يخالف ذلك للمسائلة القانونية .
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة ، لتجنب انتشار العدوى من الفيروسات ، وخاصة فيروس كورونا المستجد ، حفاظًا علي صحة المواطنين.