لجان من صحة الشرقية لمتابعة إلغاء الزيارات بالمستشفيات

كلّف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية برئاسة الدكتور محمد يوسف بمتابعة إلغاء الزيارات الخاصة بالمرضي بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة.





وشدّد وكيل الوزارة علي تنفيذ التعليمات لمنع التكدس والتجمعات، وتم التأكيد علي أفراد الأمن بتنفيذ ذلك بجميع المستشفيات، مع تنظيم حركة دخول وخروج المرضي، وأماكن انتظار المرضي متلقي الخدمة في الأماكن المفتوحة خارج المباني الداخلية للمستشفي، مع الحفاظ أيضًا علي منع التزاحم ، وعدم التكدس ، وخاصة عند شباك التذاكر للعيادات الخارجية ، وغيرها ، والتنبيه عليهم بترك مسافة لا تقل عن متر بين كل مريض وآخر.





فيما أكد جميع مديري المستشفيات اليوم بإلتزامهم بتنفيذ هذه التعليمات في ظل الظروف الراهنة التي تواجها البلاد حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين.



