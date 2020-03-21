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أخبار العالم

فرنسا تسجل 112 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السبت 21/مارس/2020 - 08:28 م
فرنسا تسجل 112 وفاة
فرنسا تسجل 112 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
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رحيم يسري
أعلنت فرنسا تسجيل 112 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 562 حالة وفاة.

وفي وقت سابق طالب وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الفرنسيين بالتحلي بالصبر لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، قائلا: "نحن نفهم الآن عدونا بشكل أفضل".

وقال أوليفييه فيران: "سيستمر الوضع في التدهور قبل أن تثبت آثار الاحتواء نفسها"، مضيفا: "لدينا شيء واحد مؤكد.. علينا أن نكون صبورين".

وبلغت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في دول العالم أكثر من 12 ألف حالة وفاة، وفقا لإحصاءات وكالة "فرانس برس" الفرنسية.
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