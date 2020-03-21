أحدث إحصائية.. الصحة: 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا و294 مصابًا.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-
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خدمة واتس آب.. منظمة الصحة العالمية
تطلقها لمحاربة الشائعات
الحالات
التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 73
الوفيات
الجديدة:- 2
عدد
حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 41
إجمالي الوفيات:-
10
إجمالي أعداد المصابين:- 294