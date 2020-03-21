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أخبار البلد

أحدث إحصائية.. الصحة: 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا و294 مصابًا.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 09:17 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

 

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 الحالات الجديدة:- 9

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 73

الوفيات الجديدة:- 2

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 41

إجمالي الوفيات:- 10

إجمالي أعداد المصابين:- 294

أحدث إحصائية.. الصحة: 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا و294 مصابًا.. صور
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