أحدث إحصائية.. الصحة: 10 حالات وفاة بـ فيروس كورونا و294 مصابًا.. صور

أ علنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

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الحالات الجديدة:- 9

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من ايجابية إلى سلبية:- 73

الوفيات الجديدة:- 2

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 41

إجمالي الوفيات:- 10

إجمالي أعداد المصابين:- 294