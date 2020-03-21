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مرأة

هل تناول الأطعمة الصحية تحميك من فيروس كورونا ؟

السبت 21/مارس/2020 - 09:46 م
الاطعمة الصحية تحمي
الاطعمة الصحية تحمي من كورونا؟
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حياة عبد العزيز
في خلال الفترة الحالية تنتشر بعض الأقاويل الصحية للحماية من فيروس كورونا المستجد، وخوف الأشخاص من الإصابة بالفيروس المخيف، الذي أصبح وباء ينهش في الأجساد، ومع نشر طرق الوقاية الصحية التي تساعد الأشخاص في حمايتهم من الإصابة بالفيروس التاجي الا أن البعض يتجه إلى تناول الاطعمة الصحية فقط.

وكشف موقع businessinsider أن تجنب الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة لن يحمي من الإصابة من الفيروس التاجي "كوفيد 19"، ولكن تجنبها يكون للحماية والحذر فقط، كما تابع الباحثون وفقًا للموقع أن تناول الكثير من ثمرات البرتقال الغني بفيتامين سي لن يمنع من الإصابة بالفيروس التاجي كورونا ولكنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية.

وأكد الأطباء وفقًا لموقع businessinsider أن الأطعمة الصحية ليس بإمكانها حماية الشخص من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، وإنما هي فقط لمد الجسم بالطاقة وتعزيز صحة أجهزة الجسم ولاسيما الجهاز المناعي الذي يحمي الجسم من الأمراض والفيروسات.

كما وصى الأطباء ضرورة اتباع نظام غذائي صحي مع ممارسة الرياضة مع النوم بساعات مناسبة، والبعد عن التوتر والقلق والاكتئاب، فكل تلك العادات الصحية هي فقط للوقاية والحماية الصحية لكنها لم تمنع الاصابة ـ بفيروس كورونا.

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