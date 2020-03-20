مش البوس بس.. عادات تهددك بالإصابة بـ كورونا

فيروس كورونا من الفيروسات التي انتشرت مؤخرا بين دول العالم، والذي بدأ أولًا في مدينة ووهان بالصين، كما نصح العديد من الأطباء عدم تقبيل الأشخاص أو الوجود في مناطق مزدحمة.





تعرف على عادات غير صحية تهددك بالإصابة بـ فيروس كورونا خلال السطور التالية..





- من أبرز العادات غير الصحية التي نوه إليها الدكتور جمال شعبان عميد القلب السابق، هي التقبيل «البوس»، قائلًا «لا نبوسكم ولا تبوسنا حتى لا ننشر كورونا».





- وجاءت ثاني العادات المنتشرة بين الأشخاص هي «العطس»، ثم مسح الأنف بالكوع، وهي من العادات غير الصحية التي يمكن أن تزيد نسبة الإصابة بـ فيروس كورونا





- لمس الفم واليد باستمرار.





- استقبال الزيارات في المنزل في هذه الأيام من العادات السيئة.





- استخدام الأدوات الشخصية بين الأفراد.





- عدم ارتداء القفازات والكمامة الطبية.





- شرب الشيشة.





- لمس الأسطح المعدنية بدون تعقيم.