أكبر ثغرة لـ كورونا .. إزاى تطمن على مناعتك ضد الفيروس

الجهاز المناعي واحد من أجهزة الجسم الضرورية التي تحمي الشخص من الإصابة بالأمراض، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد ، ونصائح الأطباء بضرورة تناول الأطعمة الصحية التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.





من خلال التقرير التالي.. . ونستعرض أعراض ضعف الجهاز المناعي وما الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي لحماية الشخص من الإصابة من فيروس كورونا المستجد





أعراض ضعف المناعة :

- مشكلات في الجهاز الهضمي.

- الإسهال.

- زيادة الوزن.

- طفح جلدي والتهابات.

- الاصابة بـ فقر الدم.

- تورم في الغدد الليمفاوية.

- آلام حادة في اللثة.





وفي سياق متصل نصحت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية التي ترفع مناعة الجسم، حيث ان التعقيم وتطهير الأشياء المحيطة بنا مهم، ولكن وحدها ليست كافية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، إلا أن التغذية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في الحماية من الفيروس، وتعزز مناعة الجسم لمحاربته.





وقالت أبو الحجاج، إن أفضل أطعمة التي يمكنها أن تعزز مناعة الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هو الليمون، حيث إن حبة واحدة كفيلة بتعزيز مناعة الجسم، وذلك عبر إحضار ليمونة وغسلها جيدا وخفقها في الخلاط بشكل جيد، ثم وضعها على كوب زبادي ومعلقة عسل نحل طبيعي.





وأفادت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأنه من الضروري تناول هذه الوصفة بشكل يومي، إذ تساهم في رفع مناعة الجسم بشكل كبير، كما أنها مضادة للاحتقان والالتهاب والحساسية.





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التوابل الصحية لتعزيز صحة الجهاز المناعي :





- الكركم

هذه التوابل ذات اللون الأصفر غنية بالكركمين الذي له الكثير من الفوائد الصحية، الكركمين في الكركم له فوائد محتملة للوقاية من أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على علاج أعراض التهاب المفاصل ومشاكل الصحة العقلية، ويرفع المناعة عند تناوله بشكل مستمر.





- الفلفل الأسود

وهو من بين التوابل الأكثر شعبية، كما يمكن إضافة الفلفل الأسود إلى جميع الأطباق، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه معروفة بخصائصه المضادة للسرطان والميكروبات.





- القرفة

هذه التوابل متعددة الأغراض تحمل قيمة كبيرة في كل مطبخ، ومن المعروف أن القرفة تدير مستويات الجلوكوز في أجسامنا وتحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة، كما أنها تستخدم لصنع أطباق حلوة وحساء ووجبات وأدوية وحتى العطور، وتساعد أيضًا في علاج أمراض اللثة.

