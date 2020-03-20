AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أكبر ثغرة لـ كورونا .. إزاى تطمن على مناعتك ضد الفيروس

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:58 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حياة عبد العزيز - آية التيجي
الجهاز المناعي واحد من أجهزة الجسم الضرورية التي تحمي الشخص من الإصابة بالأمراض، ومع تفشي فيروس كورونا المستجد، ونصائح الأطباء بضرورة تناول الأطعمة الصحية التي تعزز من صحة الجهاز المناعي.

ونستعرض أعراض ضعف الجهاز المناعي وما الأطعمة التي تساعد على تقوية الجهاز المناعي لحماية الشخص من الإصابة من فيروس كورونا المستجد من خلال التقرير التالي...

أعراض ضعف المناعة :
- مشكلات في الجهاز الهضمي.
- الإسهال.
- زيادة الوزن.
- طفح جلدي والتهابات.
- الاصابة بـ فقر الدم.
- تورم في الغدد الليمفاوية.
- آلام حادة في اللثة.

وفي سياق متصل نصحت الدكتورة ولاء ابو الحجاج استشارى التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بضرورة الاهتمام بتناول الأغذية التي ترفع مناعة الجسم، حيث ان التعقيم وتطهير الأشياء المحيطة بنا مهم، ولكن وحدها ليست كافية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، إلا أن التغذية يمكنها أن تلعب دورا كبيرا في الحماية من الفيروس، وتعزز مناعة الجسم لمحاربته.

وقالت أبو الحجاج، إن أفضل أطعمة التي يمكنها أن تعزز مناعة الجسم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هو الليمون، حيث إن حبة واحدة كفيلة بتعزيز مناعة الجسم، وذلك عبر إحضار ليمونة وغسلها جيدا وخفقها في الخلاط بشكل جيد، ثم وضعها على كوب زبادي ومعلقة عسل نحل طبيعي.

وأفادت أبو الحجاج في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، بأنه من الضروري تناول هذه الوصفة بشكل يومي، إذ تساهم في رفع مناعة الجسم بشكل كبير، كما أنها مضادة للاحتقان والالتهاب والحساسية.

اقرأ ايضًا:


التوابل الصحية لتعزيز صحة الجهاز المناعي :

- الكركم
هذه التوابل ذات اللون الأصفر غنية بالكركمين الذي له الكثير من الفوائد الصحية، الكركمين في الكركم له فوائد محتملة للوقاية من أمراض القلب والسرطان ومرض الزهايمر، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على علاج أعراض التهاب المفاصل ومشاكل الصحة العقلية، ويرفع المناعة عند تناوله بشكل مستمر.

- الفلفل الأسود
 وهو من بين التوابل الأكثر شعبية، كما يمكن إضافة الفلفل الأسود إلى جميع الأطباق، وهو مفيد لصحة الجهاز الهضمي ويساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم، كما أنه معروفة بخصائصه المضادة للسرطان والميكروبات.

- القرفة
هذه التوابل متعددة الأغراض تحمل قيمة كبيرة في كل مطبخ، ومن المعروف أن القرفة تدير مستويات الجلوكوز في أجسامنا وتحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة، كما أنها تستخدم لصنع أطباق حلوة وحساء ووجبات وأدوية وحتى العطور، وتساعد أيضًا في علاج أمراض اللثة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يحمينا الثوم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؟

قويها بالفيتامينات.. أعراض تنذر بضعف المناعة

أقوى من المضادات الحيوية.. توابل لتنظيف الجسم من السموم وحرق الدهون

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا

خلى بالك من صحتك.. أبرز المأكولات والمشروبات للوقاية من فيروس كورونا

لمحاربة الفيروسات .. 5 أطعمة تعزز مناعتك

ترشيحاتنا

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

كذب وتحريض.. الجزيرة تواصل مسلسل استهداف الدولة المصرية.. و السفارة الفرنسية بالقاهرة تفضح تحريف تصريحات سفيرها

حقيقة إصابة هيفاء وهبي بفيروس كورونا

الأهلي يوافق على رغبة شريف إكرامي ويشيد بمشواره

إحالة إمام مسجد للتحقيق في دمياط | تعرف على السبب

كلام نهائي.. بيراميدز يكشف حقيقة ضم أحمد فتحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وكيل فولفو يؤكد: استدعاء السيارات إجراء "احترازي" والفرامل العادية تعمل بتميز

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا