لاعب دولي مصاب بـ كورونا يكشف تطورات حالته الصحية

أكد الدولي الصيني وو لي مُهاجم فريق إسبانيول الإسباني، أن حالته أصبحت أفضل بكثير، وأنه يقترب من التعافي بعد إصابته بـ فيروس كورونا المُستجد "كوفيد 19".





وقال وو لي في تصريحات نشرتها صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية: "أيها المُشجعون الأعزاء، كما تعلمون فأنا مُصاب بـ فيروس كورونا".





وأضاف: "أنا الآن في الحجر الصحي في المنزل، من الناحية العقلية أنا على ما يرام، وكل الأعراض اختفت تقريبًا".





وواصل: "لقد تم فحص رئتي، بالإضافة إلى عمل أشعة مقطعية، وأظهرت أن الوضع أصبح جيدًا للغاية".





وأنهى تصريحاته قائلًا: "أعتقد أننا نستطيع هزيمة هذا الفيروس، لا أستطيع الانتظار حتى نعود إلى لعب المباريات من جديد".



