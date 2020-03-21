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فن

سيرين عبد النور تهنئ والدتها بـ عيد الأم.. ورضوى الشربيني تعلق .. شاهد

السبت 21/مارس/2020 - 11:35 م
سرين عبد النور
سرين عبد النور
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سيد احمد
هنّأت الفنانة سيرين عبدالنور والدتها بمناسبة عيد الأم ونشرت فيديو لها معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".
وعلقت سيرين على الفيديو: "بزمن الكورونا معايدة لكل أم مني ومن امي #عيد_الام 🌸 #خليك_بالبيت".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

"كل عام وهي بخير - الله يخليلك اياها بتجننو - ربنا يباركلك فيها 

وعلّقت الإعلامية رضوى الشربيني: "كل سنة وانت وهى وكل الامهات بخير يارب ❤".

ويُذكر أن شاركت الفنانة سيرين عبد النور فى مسلسل الأدهم بطولة الفنان أحمد عز.


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