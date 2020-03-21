سيرين عبد النور تهنئ والدتها بـ عيد الأم.. ورضوى الشربيني تعلق .. شاهد

هنّأت الفنانة سيرين عبدالنور والدتها بمناسبة عيد الأم ونشرت فيديو لها معها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وعلقت سيرين على الفيديو: "بزمن الكورونا معايدة لكل أم مني ومن امي #عيد_الام 🌸 #خليك_بالبيت".





وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





"كل عام وهي بخير - الله يخليلك اياها بتجننو - ربنا يباركلك فيها





وعلّقت الإعلامية رضوى الشربيني: "كل سنة وانت وهى وكل الامهات بخير يارب ❤".





ويُذكر أن شاركت الفنانة سيرين عبد النور فى مسلسل الأدهم بطولة الفنان أحمد عز.







