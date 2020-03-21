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محافظات

غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور

السبت 21/مارس/2020 - 11:37 م
غلق المحلات التجارية
غلق المحلات التجارية والمقاهي بالبجيرة
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جمالات الدمنهوري
وجه اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الدولة بكل حزم و إستمرار الحملات المكبرة لمتابعة الإلتزام بمواعيد الغلق المقررة للمحلات والمطاعم والمقاهي والمراكز التجارية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة عن غلق ٣٢٠ محلا و٥٢ مقهى ومركز شباب وحديقة ألعاب بمركز ومدينة المحمودية بالإضافة إلى غلق السوق العمومي للمواشي بمركز ومدينة الدلنجات و منع الباعه الجائلين من الفروشات في الأسواق وعدم إقامة أسواق في القري .

وقامت الوحدات المحلية بتجهيز سيارات بمكبرات صوت  للتنبيه علي المواطنين بإلغاء سوق الاحد واستمرار تكثيف المرور علي المقاهي بالمدينة والقري  لمنع الشيشه كما تم التأكيد بالالتزام بالاشتراطات الصحية من اكواب ورقية أو بلاستيكية حرصا علي عدم انتقال العدوي بين المواطنين

وتم منع إقامة الأسواق بقريتي بويط والمجد بمركز ومدينة الرحمانية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات غلق المطاعم والمقاهي بمراكز شبراخيت وحوش عيسي وكوم حماده وايتاي البارود وأبو المطامير.

وكذا غلق صالات اللياقة البدنية "الجيم" حتي ٣١ مارس أو لحين إشعار آخر بمركز ومدينة وادي النطرون

وناشد المحافظ المواطنين وأصحاب المحال بالإلتزام بمواعيد الغلق حرصًا على الصحة العامة وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
غلق 320 محلا و52 مقهى بالمحمودية وإلغاء الأسواق بالبحيرة.. صور
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