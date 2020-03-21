الكنيسة القبطية: لن يتم فتح الكنائس إلا في هذه الحالة

كشف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تفاصيل قرار وقف القداسات بالكنائس، موضحًا أن "الوضع بدأ يأخذ منحنى أخطر، لذا فضل قداسة البابا واللجنة الدائمة لتيسير الأعمال أخذ قرار الإغلاق".





وتابع بوليس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر قناة "دى إم سى": "تم غلق كل الأديرة تماما ولا يسمح بالصلاة إلا في حالة الوفاة لذلك تم تخصيص كنيسة في كل منطقة للصلاة على المتوفي".





وأشار إلى أن القرار يشمل وقف الزيارات للكنائس، فضلاً عن عدم استقبال أحد طوال هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة.





وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.





وأوضح أنه تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالتين الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عامًا من محافظة الجيزة، والآخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عامًا من محافظة الجيزة أيضًا.