شاهد.. تعليق غريب من نجم الأهلي السابق على قرار الإطاحة بـ حسام عاشور

علق طه إسماعيل نجم الأهلي السابق على قرار الاستغناء عن حسام عاشور قائد الفريق.









وقال اسماعيل ، عبر قناة اون تايم، إن حسام عاشور أمام صراع نفسي الآن، مضيفا أنه لا يعتقد أن الناحية المادية كانت سبب رحيله عن النادي الاهلي.









وشدد اسماعيل على أن عاشور أنهي مسيرته كلاعب في النادي الأهلي، أو الاستمرار في الملاعب والرحيل لناد آخر للعب لموسم أو موسمين.









وتابع ، "نصيحتي لحسام عاشور أن ينهي مسيرته كلاعب في النادي الأهلي، إذا رحل لناد آخر لن أضمن تألقه في الفترة المقبلة لذا الاعتزال من النادي الأهلي بعد هذا الكم من البطولات سيكون أفضل".









واضاف ، ان خلال فترة عملي في الأهلي كان عاشور يشتكي من قلة المشاركة خاصة في حال غياب عمرو السولية أو أليو ديانج ، اضافة الي ان وضع أحمد فتحي مختلف عن حسام عاشور، فتحي لديه القدرة على اللعب لموسم أو إثنين .







