نجوم الفن يحتفلون بعيد الأم .. محمد رمضان يطرح أمى ملكة ونور قدرى تعود بـ تاج راسى

حرص عدد من المطربين على تقديم أغنية جديدة بمناسبة عيد الأم، عبر كل منهم من خلالها عن شعوره بهذا اليوم وكيفية الاحتفال بالشكل الذى يرضى الأم المصرية.





نرصد فى التقرير التالى أبرز الأغاني التى قدمت بمناسبة عيد الام.





نور قدرى :

طرحت نور قدري، أغنية "تاج راسي" بمناسبة عيد الأم، عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب"، بعد غياب سنوات طويلة عن عالم الغناء.









تقول كلمات الأغنية :"هى اللي نمت في حضنها .. وكبرت وانا على حجرها .. وياما لعبت على ضهرها .. وهى كان على قلبها زى العسل .. شالت عشاني فوق طاقتها .. كل دعواتها في صلاتها .. تشوفني أحسن ما ف حياتها .. راضية عني تملي هى مهما حصل .. ومهما الدنيا هتاخدني .. معنديش أغلى من أمي .. ومهما كبرت ولا عليت ..هتفضل هى تاج راسي".









أغنية "تاج راسي" كلمات سيد حسن، والحان وتوزيع نديم جمال، جيتار باسم سعيد، عود: محمد علي، كمان: محمد علي، باص: عماد حمدي، تسجيل صوتي: إسلام غلاب، ميكس وماستر: Studio one.









محمد رمضان :

حققت اغنية "امى ملكة" لـ محمد رمضان مليون مشاهدة منذ طرحها فى 24 ساعة عبر قناته على موقع يوتيوب.









أمانى السويسى :

بينما طرحت النجمة التونسية أماني السويسي، كليب أحدث أغنياتها بعنوان "صوت الأم"، عبر موقع يوتيوب، وعدد من الإذاعات المصرية والعربية، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم.









وتتعاون أماني فى الأغنية مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، والملحن سامر أبو طالب، والموزع الموسيقي محمد هارون، والكليب إخراج محمد ميساوي، وإنتاج شركة لايف ستايلز ستديوز.









رشا الشرنوبى :

حققت أغنية "علشان انتي أمي" أكثر من ٦ ملايين مشاهدة فى الأسبوع الأول من طرحها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والأغنية من غناء رشا الشرنوبي شقيقة المطرب محمد الشرنوبي.





وأعرب المخرج محمد القاضي مخرج العمل عن سعادته بردود الأفعال حول الكليب الذى حقق نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول من طرحه.





اغنية "علشان انتي أمي" من كلمات محمود سامي وألحان بدر مصطفي ومن توزيع هشام وطني.









مصطفى الشعيبى :

أما مصطفى الشعيبي تعاون مع نجمة ذا فويس شيماء ناجي، في أغنية جديدة بعنوان "أغلى هدية" بمناسبة عيد الأم وقامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب وطرحتها حصريا على موقع "يوتيوب" والسوشيال ميديا.









"أغلى هدية" كلمات خالد ممدوح وألحان مصطفى الشعيبي وتوزيع عمرو عبد الفتاح وجيتار شريف فهمي، أكورديون وائل النجار، ميكساج وماستر ماهر صلاح، إخراج نبيل مكاوي.





الأم المصرية :

تحت عنوان "الام المصرية"، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، أطلق صوت العروبة الفنان الأردني عمر العبد اللات أغنية مخصصة للأم المصرية حاملًا بين طياتها جميع معاني المحبة والوفاء للأم المصرية، مستذكرًا فيها صفاتها وقوتها وصبرها وعزيمتها.





وقام بتلحين العمل عمر العبداللات، بعد أن كتب كلماته الشاعر المصري مصطفى حسن، وقام بتوزيعها موسيقيًا الموزع الموسيقي عمر صباغ، وقام بهندسة الصوت المهندس إيهاب نبيل، وهي من إنتاج عمر العبداللات إهداءًا منه للام المصرية ولمصر كمحبه ووفاء.



