بسبب كورونا .. إيطاليا تقرر غلق جميع المصانع باستثناء الضرورية لاستمرار الحياة

أعلن رئيس وزراء إيطاليا جيوزيبي كونتي اتخاذ قرار عاجل بشأن تفشي فيروس كورونا.









وقال كونتي إن حكومته قررت إغلاق جميع المصانع باستثناء الضرورية منها للحياة، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد.









وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في عموم البلاد لتفادي خطر أكبر وللتمكن من العودة للحياة الطبيعية.









وأعلنت السلطات الإيطالية تسجيل 793 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أكبر قفزة لمعدل الوفيات خلال يوم واحد بالبلاد منذ تفشي الوباء فيها.









وأضافت السلطات الإيطالية أن إجمالي الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا بلغ 4825 حالة.



